Silent Hill 2 Remake: esclusiva PlayStation e vari dettagli da una dubbia "slide interna"

Emergono ulteriori dettagli su Silent Hill 2 Remake, o almeno quello che potrebbe essere il remake del secondo capitolo della serie Konami, dopo quanto venuto fuori ieri tra le voci di corridoio, con informazioni sull'esclusiva PlayStation e altre caratteristiche previste per il gioco.

Ieri abbiamo visto le prime immagini presunte di Silent Hill 2 Remake in sviluppo presso Bloober Team, sebbene il gioco non sia mai stato confermato, mentre i nuovi dettagli emergono da una dubbia slide che è andata ad aggiungersi alle varie informazioni trapelate, visibile a questo indirizzo.

Mentre le immagini sembrano essere autentiche, come confermato anche da vari insider tra cui Dusk Golem, sebbene riferite a un progetto ancora in fase preliminare e di cui non sappiamo quale sia stato il destino, la nuova "slide" pone più di un dubbio, ma è interessante perché riporta informazioni sull'esclusiva PlayStation e alcune modifiche effettuate all'originale.

Vi si legge che Silent Hill 2 Remake dovrebbe essere esclusiva console per un anno su PS4 e PS5, dunque un'esclusiva temporale solo per quanto riguarda le altre console, visto che sarebbe previsto comunque anche su PC al lancio. Nella slide viene inoltre riportato che il remake di Silent Hill 2 è solo uno di tre progetti previsti da Konami per il rilancio della serie, che comprendono anche un nuovo capitolo vero e proprio, ovvero un "Silent Hill 5" e varie collaborazioni con team indie per progetti minori, definiti "Silent Hill Short Stories".

Per quanto riguarda le caratteristiche di Silent Hill 2 Remake, nella slide è riportata una rielaborazione generale dell'intelligenza artificiale e delle animazioni, oltre a nuovi puzzle riprogettati per essere inseriti meglio nella struttura narrativa del gioco e a due nuovi finali inediti.

Le informazioni potrebbero essere verosimili, ma la slide di per sé - sebbene non sia stata smentita in maniera convincente finora - risulta decisamente dubbia: si tratta infatti di una quantità anche eccessiva di informazioni inserite in un'unica pagina e posizionate in maniera confusionaria, oltre ad altri dettagli piuttosto bizzarri come la scritta "confidential" in rosso.

Sembra essere una sorta di mock-up fatto da qualcuno sulla base di tutti i rumor usciti finora più che un pezzo di documento autentico, ma terremo d'occhio la questione.