Classifica UK: The Last of Us Parte 1 è primo, seguito da Horizon Forbidden West

GfK ha pubblicato la classifica di vendite dei giochi retail nel Regno Unito relativa alla scorsa settimana, che vede al primo posto The Last of Us Parte 1. Di seguito la Top 10:

The Last of Us Parte 1 Horizon Forbidden West Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection F1 Manager 2022 Mario Kart 8 Deluxe Saints Row Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Leggende Pokémon: Arceus Animal Crossing: New Horizons

Uno scatto da The Last of Us Parte 1

Come possiamo vedere al primo posto troviamo The Last of Us: Parte 1. Segue Horizon Forbidden West al secondo posto, con Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection a completare il podio.

Come riportato in una precedente notizia, Christopher Dring aveva anticipato il primo posto in classifica di The Last of Us: Parte 1, facendo notare tuttavia che il gioco ha venduto circa metà delle copie di Saints Row al lancio, che a sua volta aveva registrato vendite sottotono rispetto alle aspettative. Il reboot di Volition tra l'altro è scivolato dalla prima posizione conquistata la scorsa settimana alla sesta.

Horizon Forbidden West invece continua l'ottimo trend iniziato pochi mesi fa, conquistando nuovamente il secondo posto. L'altra new entry della settimana è F1 Manager 2022, che si piazza al quarto posto.

Per il resto nella Top 10 inglese sono presenti come al solito diversi evergreen made in Nintendo, ovvero Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports, Leggende Pokémon Arceus e Animal Crossing: New Horizons.