Gerda: A Flame in Winter, l'intervista a PortaPlay, il team di sviluppo

Abbiamo avuto l'occasione d'incontrare alla Gamescom 2022 Hans Von Knut Skovfoged e Shalev Moran, rispettivamente Creative Director e Lead Designer in PortaPlay , il team di sviluppo che ha realizzato il titolo, pubblicato da Don't Nod. Di seguito, vi riportiamo l' intervista agli sviluppatori di Gerda: A Flame in Winter .

La guerra, ai videogiochi, piace, da sempre. Gli scenari bellici, nel corso degli anni, hanno dato libero sfogo alle fantasie eroiche dei giocatori, che hanno combattuto in prima linea sul campo di battaglia o hanno misurato le proprie capacità strategiche. La verità però, è che la guerra è tra le cose più disumane che esistono a questo mondo e anche quando viene combattuta per una causa realmente nobile, è comunque terribile.

Combattere resistendo

in Gerda: A Flame in Winter si combatte l'invasione con il dialogo

Gerda: A Flame in Winter fa senza dubbio parte di quella lista di giochi impegnati dal punto di vista sociale, una sorta di movimento nella sub-cultura dei videogiochi nato all'interno del panorama indipendente e che sempre più autori hanno provato a esplorare con le proprie opere. This War of Mine, Papers, Please, Road 96, Not Tonight, ognuno di questi giochi affronta a modo suo il tema della guerra, del controllo e dell'oppressione politica.

Gerda: A Flame in Winter non fa eccezione e Skovfoged ci racconta che l'obiettivo di PortaPlay è sempre stato quello di creare un gioco che fosse ambientato durante la guerra e al tempo stesso che la criticasse. "C'è un modo per combattere in guerra senza imbracciare il fucile, ed è quello di resistere. Volevamo creare un'esperienza in cui l'arma più potente della protagonista non fossero i proiettili, ma la compassione. Così sono riaffiorati alla mente i ricordi dei miei bisnonni, che hanno vissuto in tempo di guerra e hanno combattuto l'invasione nazista con coraggio, ma mai in modo violento. Passavano informazioni alla resistenza, contrabbandavano merci di prima necessità e nascondevano partigiani e ricercati dalla Gestapo".

La guerra in Gerda: A Flame in Winter non si vive sul fronte

La resistenza pacifica e silenziosa è stata l'unica scelta per tantissimi civili durante la Seconda Guerra Mondiale, un'opposizione che costringeva a sacrifici grandi tanto quanto i rischi che ognuno si doveva assumere. Da questo punto di vista però, Gerda: A Flame in Winter fa un passo in più, aggiungendo una sfumatura umana che molto spesso viene tralasciata. "I miei bisnonni non hanno mai ucciso un soldato nazista" continua Skovfoged "perché vedevano l'essere umano oltre la divisa. Chiaramente il regime Nazista è stato tra le cose più aberrante mai partorite dal genere umano, ma sarebbe ingiusto e un po' ingenuo pensare che tutti i soldati tedeschi erano nazisti convinti".

In questo va considerata anche la particolare situazione della Danimarca durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Dichiaratasi inizialmente neutrale, la Danimarca fu occupata con un campagna militare lampo dalla Germania, rimanendo però un protettorato in cambio di collaborazione con le forze tedesche. Re e governo convissero con l'occupazione nazista, fino a che i tedeschi non decisero di mettere la Danimarca sotto occupazione militare diretta, per via delle continue opposizioni da parte delle autorità danesi. Il governo si dimise per protestare contro le leggi imposte dagli invasori e internamente al paese si crearono numerose sacche civili di ribellione, che riuscirono a opporsi al regime pacificamente fino al 1943, e agendo attivamente con azioni di guerriglia solo in casi strettamente necessari.

L'immagine chiave di Gerda: A Flame in Winter

La storia di Gerda, a ogni modo, inizia due anni dopo, nel 1945: dopo aver vissuto l'invasione tedesca e tutto ciò che è seguito, il marito di Gerda viene arrestato poiché membro della resistenza locale. La protagonista si trova quindi sola, e l'unica cosa che sa fare, perché è il suo mestiere, è aiutare e guarire le persone in quanto infermiera. "Da qui abbiamo pensato: come sarebbe un gioco sulla guerra dove la protagonista non è un'eroina ma una persona comune? Come può una semplice infermiera riuscire a salvare la persona che ama semplicemente curando degli sconosciuti?". E questo è proprio il concept alla base del gameplay di Gerda: A Flame in Winter, dove il giocatore sarà costretto a dialogare e avere relazioni con tutti gli attori della vicenda, non importa siano questi concittadini danesi, polizia tedesca o criminali senza bandiera.