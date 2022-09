Metal: Hellsinger, come Doom e Guitar Hero hanno ispirato questo FPS musicale, l'intervista

"Era da anni che volevo creare un gioco ambientato tra le fiamme dell'inferno e in cui la componente ritmica e la musica metal fossero al centro dell'esperienza", spiega il direttore creativo durante un'intervista alla Gamescom 2022. "L'idea per Metal: Hellsinger mi venne molti anni prima: stavo giocando Doom e ascoltavo musica a palla mentre ammazzavo demoni a destra e sinistra. Pensavo fosse una bella idea, ma al tempo stavo lavorando a un altro gioco, quindi ho dovuto aspettare il momento buono per proporla a qualcuno". Eppure non ci fu nessuna resistenza: per gli sviluppatori di The Outsiders , l'idea di un Doom in chiave musicale pizzicava le corde giuste.

Composto da veterani provenienti da studi come DICE, Fatshark e Avalanche, The Outsiders è un team che nel suo DNA ha giochi d'azione hardcore e sparatutto in prima persona. Per questo motivo, David Goldfarb ci ha raccontato nell' intervista di Metal: Hellsinger che non sapeva come avrebbero reagito i suoi colleghi quando presentò l'idea per sviluppare un gioco musicale.

Pedal to the metal

Demoni, fiamme, spade demoniache e musica metal sono gli ingredienti di Metal: Hellsinger

Tra le fonti di ispirazione, Goldfarb menziona giochi come Doom 64, Rock Band e Brutal Legends, ma quando Metal: Hellsinger era in fase di pre-produzione, non esisteva alcun gioco simile. "Adesso il team conta su circa trenta persone, ma all'inizio dello sviluppo eravamo appena una ventina", racconta Vikström. "Poiché stavamo esplorando un nuovo genere, è stato molto meglio lavorare con un team piccolo, in modo tale che ci fosse una comunicazione migliore tra tutti i membri dello studio".

Quando finalmente verrà pubblicato tra un paio di settimane, Metal: Hellsinger non sarà però l'unico esperimento a fondere il genere degli sparatutto con quello dei giochi musicali, visto che è stato battuto sul tempo da Bullets per Minute (in sviluppo c'è anche Gun Jam). Poiché sono entrambi degli sparatutto in cui eliminare demoni dell'inferno a ritmo di musica, BPM e Metal: Hellsinger si assomigliano molto, al punto tale che è facile confondere i due giochi. Eppure è indubbio che il progetto di The Outsiders promette essere più vario, ricco e curato, merito anche del lavoro che il team svedese ha risposto nella realizzazione di una colonna sonora diversificata e modulabile. Vikström spiega: "Abbiamo realizzato musiche originali per ogni singolo livello. Anche se sono tutti brani metal, ciascuno di questi è molto diverso e rappresenta un particolare sottogenere, motivo per cui abbiamo coinvolto un cast di artisti molto eterogeneo. Le canzoni che abbiamo composto sono pensate con in testa l'atmosfera e le sensazioni che si volevano comunicare in ciascun livello, sia in termini di ritmo che di narrativa".

Sono diversi i motivi per cui il team di sviluppo ha preferito comporre internamente le canzoni della colonna sonora, anziché utilizzare famosi brani su licenza. "Un motivo è sicuramente tecnico", spiega Goldfarb. "Per ogni brano avevamo bisogno di avere tutte le singole stem, ovvero le tracce separate di tutti gli elementi della canzone. Nel gioco abbiamo questi diversi livelli di Furia: al livello 1 la musica è più in sottofondo, magari è composta solo dal synth e da qualche percussione; poi quando giochi bene e sali al livello di Furia successivo si aggiungono nuovi strumenti, entrano in gioco le chitarre e la musica si fa più intensa. Se avessimo avuto una canzone già pronta non saremmo stati in grado di rendere l'esperienza dinamica quanto avremmo voluto dal punto di vista tecnico e meccanico".

Metal: Hellsinger, queste creature non possono nulla contro la potenza del metallo

Questo tipo di versatilità si rivela fondamentale quando bisogna perfezionare o bilanciare il design del gioco. In Metal: Hellsinger i proiettili dell'arma e i colpi dei nemici sono legati ai bpm della canzone in sottofondo, quindi anziché incidere sul danno della pistola o sul numero di creature in ogni stanza, in certi casi agli sviluppatori basta rallentare o velocizzare il ritmo della canzone.

Cambiare il livello di difficoltà non va però ad alterare l'intensità della canzone o il numero di nemici a schermo: oltre al danno inferto e quello subito, a cambiare è soprattutto la precisione richiesta quando si inseriscono gli input. "Ai livelli di difficoltà più bassi puoi anche non andare perfettamente a tempo e riuscire ad attaccare i nemici, ma a quelli più alti il gioco è molto più severo e non c'è margine di errore", spiega Vikström.

La lista degli artisti coinvolti nella colonna sonora di Metal: Hellsinger

Il secondo motivo è invece legato alla sfera legale e alla possibilità per appassionati e content creator di mostrare il gioco su Twitch e su YouTube senza infrangere alcun tipo di copyright. "Metal: Hellsinger è molto adatto a essere giocato in live stream e volevamo che le persone potessero condividere la loro esperienza con gli altri in maniera integrale e senza dover censurare l'audio", spiega la producer.

Lavorare a canzoni originali ha permesso al team di creare brani che, oltre a essere coerenti con l'atmosfera e l'ambientazione di ciascun livello, raccontassero la storia del mondo e dei personaggi attraverso i testi delle canzoni. "I giocatori più attenti si renderanno conto che le canzoni parlano del mondo e di quello che succede", aggiunge Goldfarb. "Non avremmo potuto fare la stessa cosa se ci fossimo limitati a infilare nel gioco i brani di Ozzy Osbourne".

Non solo fuoco e fiamme in Metal: Hellsinger, ma anche ambientazioni innevate e gelide

In un periodo in cui molte persone hanno scoperto i Metallica solo dopo aver guardato una puntata di Stranger Things, il team di Metal: Hellsinger spera che il suo gioco possa portare nuove persone a conoscere le diverse sfumature del genere musicale. "Magari pensi di non essere un fan sfegatato del metal, ma ascoltando la nostra colonna sonora scopri che ci sono sottogeneri del metal che invece ti piacciono", spiega Goldfarb. "A chi non ha mai ascoltato metal potrei stare qui e consigliare gruppi come i Black Sabbath e gli Iron Fire, ma sarebbe fantastico se attraverso questo strano sparatutto le persone possano trovare e apprezzare le band fantastiche che ci sono in giro".