The Last of Us Parte 1: video confronta gli scenari del remake con quelli reali

The Last of Us Parte 1 è protagonista di un peculiare video confronto realizzato dallo youtuber ElAnalistaDeBits che paragona gli scenari del remake con quelli del mondo reale.

Il video ci fa fare un tour delle varie location di The Last of Us Parte 1, da Boston ad Austin, passando per Salt Lake City e Pittsburgh, nel mentre confrontando i punti di interesse, edifici e monumenti presenti nel gioco con le loro controparti reali.

Tralasciando le ovvie differenze dovute al setting post-apocalittico, è interessante notare la grande attenzione e cura per i dettagli da parte degli sviluppatori di Naughty Dog per ricreare nel remake (così come nell'originale) degli scenari quanto più fedeli possibili agli originali.

Quello di ElAnalistaDeBits è solo uno dei tanti video confronti apparsi in rete con il lancio di The Last of Us Parte 1 nei negozi. Nei giorni scorsi ad esempio abbiamo visto un filmato che paragona il Remake con The Last of Us Parte 2 e segnaliamo anche il nostro video confronto con la versione rimasterizzata per PS4.