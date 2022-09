Xbox Series X disponibile a prezzo scontato con questo coupon eBay di settembre 2022

Tramite eBay potete acquistare una Xbox Series X in sconto usando il coupon SETT22. Il prezzo finale è 458.15€, ovvero circa 40€ in meno rispetto al prezzo regolare della console. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il coupon SETT22 permette di ottenere uno sconto del 15% sul prezzo del prodotto, per un valore massimo dello sconto di 100€. Ogni account può utilizzare il codice due volte, per uno sconto totale di 200€. Ogni acquisto deve superare i 15€ di spesa. L'offerta è valida fino al 25 settembre 2022, precisamente alle 23:59. Il coupon è valido solo per una selezione di prodotti.

Il venditore è veroncart-srl, con il 99.6% di feedback positivo: è categorizza come servizio eBay Premium. La consegna avviene in tre giorni e si può pagare con PayPal, Visa, G Pay, Mastercard e American Express.

Xbox Series X è la console di fascia alta di Microsoft. Dispone di un lettore ottico, quindi è possibile giocare con i videogiochi in versione fisica. Rispetto a Xbox Series S, questa console permette di ottenere il massimo in termini di risoluzione e frame rate dai giochi.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Xbox Series X

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.