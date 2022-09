Cyberpunk 2077: nuove missioni e contenuti dall'anime Edgerunners con il prossimo update

CD Projekt RED ha svelato che il prossimo update di Cyberpunk 2077 includerà una serie di nuove missioni e contenuti ispirati all'anime Cyberpunk: Edgerunners che debutterà la prossima settimana su Netflix.

La conferma è arrivata tramite un post del canale Instagram ufficiale di Cyberpunk 2077, che parla di "nuovi contenuti e missioni ispirate a Edgerunners, nuove ami e funzionalità". Le novità verranno presentate ufficialmente durante il prossimo Night City Wire su Twitch, che vi ricordiamo è in programma per le 17:00 italiane di domani, martedì 6 settembre.

Successivamente alle 17:30 andrà in onda un'ulteriore livestream, dove il senior level designer Miles Tost e il quest designer Patrick Mills offriranno un approfondimento delle novità in arrivo su Cyberpunk 2077.

Cyberpunk: Edgerunners è una serie animata realizzata in collaborazione con Studio Trigger, noto studio giapponese autore di Kill la Kill, Promare, Little Witch Academia, Darling in the Franxx e non solo. L'anime è ambientato nello stesso universo di Cyberpunk 2077 e parla di un ragazzo di strada che tenta di sopravvivere nella futuristica Night City, diventando un "edgerunner", ovvero un mercenario fuorilegge.

La prima stagione di Cyberpunk: Edgerunners sarà disponibile su Netflix a partire dal 13 settembre e sarà composta da 10 episodi.