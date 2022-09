Crystal Dynamics ora controlla alcuni franchise di Square Enix, inclusi Tomb Raider e Legacy of Kain

Crystal Dynamics ha annunciato con una nota ufficiale di aver preso il controllo di alcuni franchise precedentemente in mano a Square Enix, tra i quali Tomb Raider e Legacy of Kain. Si tratta ovviamente di quelli cui ha lavorato nel corso degli ultimi anni, mentre era first party del publisher giapponese.

Di conseguenza ora i suddetti franchise sono di proprietà di Embracer Group, il nuovo proprietario della software house.

Il risultato è che ora Crystal Dynamics possiede questi giochi e ha il controllo del gameplay e dei dati personali a essi relativi. La compagnia rimanda a futuri progetti per continuare la sua avventura insieme ai giocatori.

La nota ufficiale è molto breve, ma comunque interessante, non solo perché segnala il cambio di proprietà, ma anche perché cita due franchise nello specifico. Che un nuovo Tomb Raider fosse in sviluppo era dato per scontato dai più, ma l'aver citato esplicitamente la serie Legacy of Kain, mettendola quindi in risalto, fa supporre che ci sia qualcosa in ballo anche per essa.

Embracer non è nuova a lanciare edizioni rimasterizzate o remake dei giochi che acquisisce. Giusto recentemente abbiamo potuto provare la nuova edizione di Destroy All Humans! 2 Reprobed, tanto per fare un esempio. Per farne un altro, presto potremo giocare al remake di Gothic. Che Tomb Raider e Legacy of Kain stiano per avere lo stesso trattamento?