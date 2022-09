Gamers Arena sarà al ModenaNerd 2022 nel week end del 10/11 settembre

Sul grande palco, diretto da Locke , saranno proposti ai giocatori divertenti Quiz Senza Frontiere le coinvolgenti King Of The Hill. Ma non solo: sul palco ci sarà spazio per le finali dei tornei e speedrun al cardiopalma

Il weekend del 10/11 settembre i tornei di GamersArena torneranno a Modena all'interno della nuova edizione del ModenaNerd . In questo modo quello emiliano sarà sempre di più un evento a 360° tra esport, associazionismo, community, grandi brand e molto altro. All'interno della GamersArena troveranno spazio tanti i tornei gratuiti, come quelli di Call Of Duty: Warzone e Valorant, e tornei più dinamici come Just Dance, Fifa 22, Mario Kart Deluxe 8, Fortnite, Rocket League e la novità Multiversus.

Le Aree

Anffas al ModenaNerd

Al Modena Nerd ci saranno diverse aree tematiche. La prima è dedicata a Nintendo e al suo interno conterrà numerose postazioni Nintendo Switch equipaggiati con tutti i migliori giochi per la piattaforma ibrida della grande N, dai grandi classici alle ultime novità. Parliamo di giochi come Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Triangle Strategy, Wario Get it Together, Shin Megami Tensei V, Zelda Breath of the Wild, Metroid Dread, Fire Emblem Warriors: Three Hope, Kirby e la terra perduta, ma anche i recentissimi Mario Strikers: Battle League Football e soprattutto Splatoon3.

All'interno dell'area NEXT-GEN, vi aspettano le postazioni di ultima generazione con PlayStation 5 e XBOX Series X|S che, grazie ai nuovi monitor gaming Mobiuz EX2510S a 120Hz, permettono di provare un'esperienza completamente immersiva per ottenere le migliori prestazioni di gioco. Tanti i titoli a disposizione per entrambe le console quali Call of Duty War Zone, Rainbow Six Extraction, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Halo Infinite, Gran Turismo 7, Psychonauts, Sniper Elite 5, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank e MotoGP 22.

Poi ci saranno postazioni esclusive di Just Dance 2022, Mario Tennis Ace, Mario Kart Live e Guitar Arena oltre alla ormai consolidata Zowie eSport Experience, Alle Tatoo e la straordinaria novità del progetto in collaborazione con ANFFAS.