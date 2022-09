iPhone 14: confronto dei prezzi con le serie 12 e 13 mostra degli aumenti consistenti e fa discutere

Impazzano sulla rete i confronti tra i prezzi dei precedenti modelli degli iPhone, le serie 12 e 13, e quelli della serie 14. Subito a occhio si può vedere che gli iPhone 14 costano più dei loro predecessori, ma quanto di più? Molto, in alcuni casi, tanto che in rete non mancano le polemiche.

Gli iPhone 14 sono stati presentati ieri durante un evento dedicato, alla fine del quale sono stati svelati i vari tagli e prezzi dei diversi modelli. In molti hanno subito preso a fare confronti, per capire quanto sia conveniente fare il salto.

Gli iPhone 14, appena presentati

Iniziamo dagli iPhone 14, che come potete leggere hanno fatto registrare un aumento medio di circa 100€ rispetto ai modelli precedenti, che aumenta all'aumentare del taglio della memoria:

Prezzi iPhone 12:

64 GB: 939€

128 GB: 989€

256 GB: 1.109€

Prezzi iPhone 13

128 GB: 939€

256 GB: 1.059€

512 GB: 1.289€

Prezzi iPhone 14:

128 GB: 1.029€

256 GB: 1.159€

512 GB: 1.419€

Con i modelli Pro è andata peggio, visto che l'aumento medio è di circa 150€, arrivando a superare i 200€ per la fascia da 1TB:

Prezzi iPhone 12 Pro

128 GB: 1.189€

256 GB: 1.309€

512 GB: 1.539€

Prezzi iPhone 13 Pro:

128 GB: 1.189€

256 GB: 1.309€

512 GB: 1.539€

1 TB: 1.769€

Prezzi iPhone 14 Pro:

128 GB: 1.339€

256 GB: 1469€

512 GB: 1.729€

1 TB: 1.989€

Gli aumenti più consistenti sono stati però quelli dei modelli Pro Max, che raggiungono quasi i 250€ per la fascia da 1TB:

Prezzi iPhone 12 Pro Max:

128 GB: 1.289€

256 GB: 1.409€

512 GB: 1.639€

Prezzi iPhone 13 Pro Max:

128 GB: 1.289 euro

256 GB: 1.409 euro

512 GB: 1.639 euro

1 TB: 1.869 euro

Prezzi iPhone 14 Pro Max:

128 GB: 1.489€

256 GB: 1.619€

512 GB: 1.879€

1 TB: 2.139€

Da notare che dal confronto sono stati esclusi il modello iPhone 14 Plus e i modelli 12 e 13 Mini, perché abbiamo preferito includere solo quelli effettivamente comparabili per non creare confusione.