Steelrising: il trailer di lancio annuncia la disponibilità del gioco

Steelrising è disponibile da oggi 8 settembre 2022 per PC, Xbox Series X e S e PS5, come ci ricorda il classico trailer di lancio, realizzato montando sequenze tratte dalla versione finale del gioco.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di ruolo di Spiders che racconta: "La follia del Re Luigi XVI e le sue violente legioni di Automi stanno mettendo a ferro e fuoco la città. Aegis, capolavoro di meccanica creato dall'ingegnere Vaucanson per essere la guardia del corpo della Regina, dovrà salvare la Rivoluzione francese in questo complesso GDR d'azione."

Nel trailer possiamo vedere diverse sequenze di gameplay, nonché alcune scene filmate. Non mancano combattimenti con utilizzo di abilità ordinarie e speciali.

Se vi interessa saperne di più, potete leggere i voti delle recensioni internazionali di Steelrising, che parlano del tipico gioco di Spiders: narrativamente affascinante, immerso in un immaginario originale e fresco, ma molto spigoloso in alcuni aspetti.