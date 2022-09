Steelrising: i voti delle recensioni internazionale sono discordanti, dal 4 all'8

Le recensioni internazionali di Steelrising sono disponibili e ora possiamo vedere qual è il responso per il nuovo gioco soul-like di Spiders. I voti principali sono i seguenti:

85 - God is a Geek

80 - Screen Rant

80 - TheSixthAxis

70 - Push Square

70 - Destructoid

65 - PlayStation Universe

65 - Stevivor

65 - Dexerto

60 - IGN USA

40 - Digital Trends

La media della versione PS5 del gioco è di 71/100 al momento della scrittura, con 23 recensioni. La versione PC dispone di soli quattro voti e ha una media di 79/100. La versione Xbox Series X ha 12 voti e dispone di una media di 72/100.

IGN USA scrive ad esempio, in traduzione, che "Steelrising è un action-RPG competente con un'ambientazione indimenticabile, ma è limitato dalla sua umile formula soulslike che non fa nulla per far risaltare il combattimento o l'esplorazione. Nonostante la presenza di armi e nemici memorabili, i combattimenti risultano spesso imprecisi o approssimativi e le battaglie con i boss sono in gran parte dimenticabili. Detto questo, anche se la storia è piuttosto lineare, i volti riconoscibili della storia che si incontrano e gli splendidi panorami francesi che si incontrano possono comunque contribuire a rendere divertente la lotta contro i robot in una storia alternativa."

Digital Trends, il voto più basso di tutti, scrive invece: "Se avete giocato a un gioco di Spider, Steelrising è la stessa storia. È un gioco con ambizioni elevate, che mira a competere con i migliori del genere, ma che alla fine non ha le risorse e la pulizia necessarie per riuscirci. Ammiro uno studio che si sforza di andare oltre le proprie capacità, ma lavorare entro i limiti è fondamentale. Se questa è la strada che Spiders si è impegnata a percorrere, spero che riesca a trovare il giusto equilibrio nel suo prossimo progetto. Lo studio promette molto bene grazie alla sua esperienza nei giochi di ruolo e alla sua capacità di gettare solide basi per i combattimenti d'azione. Ma Steelrising sembra più un prototipo che un prodotto realmente capace."

GamingTrend, il voto più alto, scrive: "Steelrising è un'altra gemma della miniera di Spiders. La scelta dell'ambientazione steampunk e della storia alternativa della rivoluzione francese è straordinaria, e in qualche modo la formula simile a quella dei Souls funziona a meraviglia. Se a ciò si aggiunge una storia particolare e una modalità di assistenza fenomenale, Steelrising è un successo inaspettato in un anno in cui ne avremmo bisogno."

Le opinioni sono quindi alquanto discordanti.