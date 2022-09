PS5: update di settembre 2022 disponibile, aggiunge il 1440p, gli elenchi di giochi e non solo

Come annunciato tramite il PlayStation Blog, da oggi - 7 settembre 2022 - è disponibile un nuovo aggiornamento del software di sistema di PS5 il quale aggiunge varie novità, come il supporto ai 1440p, gli elenchi di giochi e non solo. Il peso dell'aggiornamento è 1,086 GB.

Le liste dei giochi permettono di creare dei gruppi all'interno della Libreria di PS5 così da organizzare i propri giochi in modo più chiaro. Un gioco può apparire anche in più liste. PlayStation 5 può contenere un massimo di 15 liste dei giochi e ogni lista può contenere un massimo di 100 giochi.

È poi stata aggiunta una funzione per comparare l'audio 3D e quello Stereo, così da vedere le differenze del sistema audio. C'è anche un modo più semplice per accedere alla Attività in corso all'interno dell'hub dei giochi ed entrare nel gioco nel modo più rapido possibile. A questo si sommano anche nuove funzioni social come la possibilità di richiedere la condivisione dello schermo, notifiche per l'ingresso nei party e nuove funzioni per l'invio di sticker e messaggi vocali in Game Base.

PS5

Non mancano poi nuove funzionalità per la PS App. Sarà possibile avviare una sessione di PS Remote Play direttamente da PS App su dispositivi iOS e Android, mentre PS5 è in modalità riposo. Inoltre, così come per la funzione di PS5, gli utenti di PS App potranno richiedere a un altro membro del party che gioca su PS5 di avviare una sessione Condividi schermo e quindi guardare il gameplay del proprio amico dall'app.