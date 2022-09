PlayStation Store: al via le offerte di settembre per PS5 e PS4, includono la serie Assassin's Creed

Il PlayStation Store oggi si è aggiornato con centinaia di nuove offerte per i giochi PS5 e PS4. Tra i nuovi sconti troviamo anche vari titoli e DLC della saga di Assassin's Creed, giusto in tempo per festeggiare il quindicesimo anniversario della serie.

Ad esempio troviamo Assassin's Creed Valhalla (PS5 e PS4, 23,09 euro anziché 23,09 euro) scontato del 67%, così come l'espansione l'Alba del Ragnarok a 19,99 euro dunque scontata del 50%. Sempre rimanendo in tema c'è anche Assassin's Creed Odyssey scontato del 80% al prezzo di 13,99 euro.

Cambiando genere, potrebbe farvi gola Kena: Bridge of Spirits in offerta a 23,99 euro invece di 39,99 euro, con uno sconto pari al 40%. Disco Elysium: The Final Cut invece è disponibile a metà prezzo a 19,99 euro, un'ottima notizia per chi voleva acquistare questo apprezzatissimo GDR open world, ma era in attesa di un forte sconto.

Segnaliamo anche Hades, l'action rogue-like di Supergiant Games, al prezzo di 16,74 euro, con un sconto del 33% sul prezzo standard di 24,99 euro, e Hellblade: Senua's Sacrifice a 7,49 euro, con un risparmio di ben il 75% rispetto al prezzo base. Gli amanti dei GDR invece non dovrebbero lasciarsi sfuggire Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition, in offerta a 20,99 euro anziché 59,99 euro.

Trovate l'elenco di tutte le offerte attive del PlayStation Store, incluse quelle della scorsa settimana, a questo indirizzo.

Che ne pensate, c'è qualche promozione che vi stuzzica in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.