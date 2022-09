Batman: il cosplay di Poison Ivy di ithileryn è immerso nella natura

Poison Ivy torna protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di ithileryn, che si è calata perfettamente nei panni "al naturale" dell'ecoterrorista dal tocco velenoso e acerrima nemica di Batman.

Apparsa per la prima nei fumetti di Batman nel lontano 1966, le origini di Poison Ivy cambiate più volte nel corso della sua storia editoriale. Dopo la Crisi sulle Terre Infinite solitamente il personaggio, il cui vero nome è Pamela Lillian Isley, è una biochimica che per via di una mutazione ottiene una forza sovrumana, è in grado di avvelenare le persone semplicemente sfiorandole e il pieno controllo di ogni forma di vita vegetale. Forte di queste nuove abilità Poison Ivy diventa un'ecoterrorista che compie atti terribili per motivi che appaiono quasi nobili, ovvero quello di salvaguardare le piante e la natura in generale dall'inquinamento e la distruzione causata dagli esseri umani.

Il cosplay di ithileryn è semplice ma rappresenta perfettamente il personaggio e l'idea di ambientare lo scatto in mezzo al verde risulta particolarmente azzeccata in questo caso. Non manca ovviamente la folta chioma rossa e il costume fatto di foglie ed edera, caratteristico di molte versioni di Poison Ivy.

Che ne pensate del cosplay di Poison Ivy realizzato da ithileryn? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.