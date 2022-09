Disney Plus Day è oggi, 8 settembre 2022: vediamo film, serie e l'offerta per lo shop Disney

Come ricorda un'email di Disney inviata agli abbonati Disney+, oggi è il Disney Plus Day, ovvero un giorno di novità per il servizio in abbonamento della compagnia del topo. Sono stati aggiunti film e serie e vi è anche un'offerta per lo Shop ufficiale.

Tra le novità del Disney Plus Day dell'8 settembre 2022 troviamo:

Thor Love and Thunder

Pinocchio

Wedding Season

Mike

Star Wars Obi-Wan Kenobi Il RItorno di uno Jedi

The Simpons Welcome to the Club

Cars On the Road

Growing Up

Pistol

Thor Love and Thunder è il più recente film dedicato al Dio del Tuono. Thor vedrà la sua vecchia fiamma, Jane, diventare degna di Mjöllnir, il martello di Thor. Nel film tornano anche volti noti, come Valchiaria, ma ci sarà spazio per nuove divinità, come Zeus che è interpretato da Russell Crowe.

Thor

Pinocchio è un nuovo film di Robert Zemeckis (Ritorno al Futuro, Forrest Gump, Cast Way). Tom Hanks è Geppetto e in questo nuovo film live-action potremo rivivere le avvenutre del burattino che vuole diventare un bambino vero.

Wedding Season è invece una serie TV in stile mistery nel quale uno sposo assassino ha eliminato sette ospiti durante un matrimonio. Gli episodi sono già tutti disponibili su Disney Plus.

Inoltre, Disney ha annunciato che per la giornata odierna sarà possibile ordinare qualsiasi prodotto su shopDisney.it con spedizione gratuita, inserendo il codice DISNEYPLUS.