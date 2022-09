Atlas Fallen: periodo di uscita rimandato, il gioco in stile God of War si prende tempo extra

Focus Home Entertainment ha da poco condiviso un comunicato dedicato ad Atomic Heart, dove indica che sarà l'editore del gioco di Mundfish. Nel documento, però, si indica anche un altro dettaglio inizialmente sfuggito. Il periodo di uscita di Atlas Fallen pare essere stato rimandato. Il gioco in stile God of War arriverà in primavera 2023, invece nel "Q1 2023".

Focus Home Entertainment, nel proprio comunicato ufficiale, ha scritto: "Il gruppo prevede inoltre di lanciare Atlas Fallen, un gioco sviluppato da Deck 13 Interactive, uno degli studi del gruppo, nella primavera del 2023 per dare ai team di Deck13 Interactive il tempo di massimizzare il potenziale di questo nuovo franchise. Annunciato alla Gamescom alla fine di agosto durante la conferenza Opening Night Live, ha già ricevuto un'accoglienza estremamente positiva da parte della stampa e dei giocatori di tutto il mondo."

Atlas Fallen era atteso per il primo trimestre del prossimo anno, secondo un precedente report finanziario dell'editore. Il più recente comunicato parla invece della primavera 2023, che di norma combacia con il secondo trimestre dell'anno. Pare quindi che si possa tranquillamente escludere gennaio o febbraio come periodo di uscita, se il comunicato ufficiale è preciso nelle informazioni indicate. Aprile o maggio sembrano essere i mesi più credibili se non vi saranno altri rimandi.

Nella nostra anteprima, vi abbiamo spiegato che: "È davvero un peccato che di Atlas Fallen si sia visto solo uno spettacolare, ma decisamente vago, trailer in computer grafica considerato come sembrino esserci diversi buoni elementi nel gameplay di questo nuovo progetto firmato Deck 13. Ci troviamo infatti davanti a un action RPG focalizzato su un sistema di combattimento che vuole allontanarsi dallo stereotipo dei soulslike per offrire qualcosa di più immediato, divertente e leggero. Se il progetto riuscirà nel suo intento è ancora presto per dirlo, non avendolo potuto giocare in prima persona, ma possiamo dire che quello che abbiamo visto, pur con qualche riserva sul fronte tecnico, non è da sottovalutare."