The Walking Dead: All-Stars, la recensione di uno strano idle game sulla celebre serie

In linea di massima, si può dire che qualsiasi marchio che possa contare su una notevole quantità di personaggi consolidati nell'immaginario comune possa funzionare come base per un gioco gacha. Dunque non stupisce più di tanto il fatto di trovarci di fronte alla recensione di The Walking Dead: All-Stars, a valutare un gioco che ci richiede di raccogliere ingenti quantità di sopravvissuti attraverso il tipico sistema delle "evocazioni".

Può sembrare facilmente un'operazione commerciale di basso livello, ma ha una sua logica perfettamente giustificata all'interno del panorama videoludico mobile: ci sono peraltro alcune peculiarità che non vanno sottovalutate in questo titolo di Com2Us, che dimostrano quantomeno un genuino intento di mettere in scena qualcosa di fedele all'opera di riferimento e d'interessante per i suoi appassionati, al di là del mero "cash-grab" che si trova comunque al centro della produzione. Prima di tutto, un elemento d'interesse è il fatto che la fonte d'ispirazione principale sia il fumetto di The Walking Dead e non la celebre serie TV, cosa che rappresenta già una caratteristica lodevole perché introduce anche scelte stilistiche più peculiari.

Sia il design generale sia alcuni elementi della storia possono dunque risultare differenti da quello che in molti potrebbero aspettarsi, rappresentando già elementi di originalità che contribuiscono a dare una certa identità a questo titolo, caratterizzato da una grafica semplice ma d'impatto, che richiama da vicino i toni oscuri della graphic novel. Detto questo, la narrazione risulta comunque molto diluita tra gli innumerevoli combattimenti, dunque non è proprio un pilastro dell'esperienza di gioco, ma se non altro mette in scena eventi inediti e collegamenti che si riferiscono alla graphic novel soprattutto per quanto riguarda caratteristiche e origini dei personaggi.

La storia è originale anche se prende spunto dal Volume 20 del fumetto, e ci vede seguire un gruppo di sopravvissuti intenti a proteggere un insediamento e raccogliere sempre più combattenti a Buffalo, effettuando alcuni spostamenti all'interno della città e nei dintorni di questa che corrispondono ai vari livelli del gioco. Trattandosi di un titolo "all-stars", incentrato sul mettere insieme personaggi provenienti da archi narrativi differenti, non possiamo però aspettarci una progressione molto logica degli eventi: accanto agli episodi principali che aprono i vari capitoli del gioco, l'introduzione dei personaggi avviene in maniera casuale attraverso le evocazioni e possono emergere casi piuttosto bizzarri come il fatto di trovare due diverse versioni di Rick Grimes all'interno della squadra, per esempio.