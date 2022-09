Hideo Kojima: il primo episodio di Brain Structure è disponibile su Spotify

A partire da ora su Spotify è disponibile per l'ascolto il primo episodio di Brain Structure, il podcast di Hideo Kojima.

Potrete ascoltare il podcast su Spotify in lingua inglese a questo indirizzo o comodamente dal player qui sopra.

Presentato all'Opening Night Live 2022, l'obiettivo di Brain Structure è quello di permette agli ascoltatori di "addentrarsi nella nella mente" di Hideo Kojima "per fare luce sul processo creativo del game designer" autore di Death Stranding e la serie Metal Gear.

In questo primo episodio introduttivo, intitolato "Dive into the Brain", Kojima parla delle ispirazioni che lo hanno portato a creare la serie Metal Gear, i motivi per cui è diventato un brand di fama mondiale e come è stato ideato Solid Snake. Insomma, si tratta di un ascolto piuttosto interessante per tutti i fan della serie e in generale delle opere di Kojima.

Nell'ultimo segmento dello show c'è spazio anche per un intervento da parte del giornalista e amico Geoff Keighley, che offre una panoramica delle novità più importanti presentate durante la Gamescom 2022.