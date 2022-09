RGG Summit 2022 annunciato con data e orario, ci sarà anche Yakuza 8?

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato RGG Summit 2022, un evento in live streaming in programma per il 14 settembre 2022 alle 12:00 italiane. Non sono stati svelati dettagli precisi sui contenuti che verranno presentati per l'occasione, ma è lecito aspettarsi una presentazione in pompa magna del prossimo Yakuza, noto con il nome provvisorio "Yakuza 8".

La diretta dell'evento verrà trasmessa sul canale Twitch ufficiale di Sega, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

L'annuncio è arrivato pochi minuti fa durante la livestream "Ryu Ga Gotoku Studio TV #12.5: Sneak Peek Trailer Brought to You by the Director!", tutt'ora in corso nel momento in cui scriviamo, dove salvo sorprese verrà mostrato il primo teaser trailer di Yakuza 8. Aggiornamento: a dispetto delle aspettative non è stato mostrato nulla del prossimo gioco della serie.

Come accennato in apertura, Sega non ha specificato quali contenuti verranno presentati durante il RGG Summit 2022, ma osservando con attenzione l'immagine nel tweet qui sopra è possibile notare la presenza degli iconici tatuaggi di Kazuma Kiryu e Kasuga Ichiban, il che sembrerebbe confermare la presenza di Yakuza 8.