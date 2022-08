Hideo Kojima presenta Brain Structure con data di uscita all'Opening Night Live 2022: è un podcast

Questa sera è andato in onda l'Opening Night Live 2022, l'evento di apertura della Gamescom 2022 condotto da Geoff Keighley. È stato mostrato un video nel quale vediamo Hideo Kojima che parla del suo podcast, svelando che sarà ora disponibile su Spotify anche per l'occidente in lingua inglese dall'8 settembre 2022, con un primo episodio. Si chiama Brain Structure.

Brain Structure includerà anche un segmento con Geoff Keighley.

Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? L'Opening Night Live 2022 vi sta convincendo?