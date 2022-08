Park Beyond: trailer della Gamescom 2022 del gestionale di parchi di divertimenti di Bandai Namco

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 abbiamo avuto modo di rivedere Park Beyond, il nuovo gestionale di parchi divertimenti di Bandai Namco per PC e console, grazie a un nuovo trailer che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Park Beyond è un gestionale realizzato con l'ausilio dell'Unreal Engine, dove i giocatori saranno a capo di una vecchia struttura e dovranno aggiornarla ed espanderla per creare il parco divertimenti dei loro sogni. Il gioco mette a disposizione attrazioni tradizionali ma anche futuristiche e fuori di testa.

Il video di oggi ci offre un'idea della libertà offerta ai giocatori per la creazione di nuove attrazioni. Nel caso delle montagne russe, non solo potrete modificare a piacimento il percorso, ma aggiungere anche degli elementi sopra le righe, come ad esempio dei cannoni che sparano a tutta velocità il treno sopra ai binari della giostra o posizionando una statua gigante movente di uno yeti lungo il tragitto.

Park Beyond è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S con data di uscita fissata per un generico 2023.