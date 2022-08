Wyrdsong presentato con un trailer alla Gamescom 2022

In occasione dell'Opening Nigtht Live della Gamescom 2022 è stato presentato con un trailer Wyrdsong, un gioco di ruolo realizzato da veterani dell'industria di cui purtroppo, non si sa davvero nulla.

Il teaser mostra una scena sicuramente evocativa, ma non dice nulla su quelli che saranno i contenuti e il gameplay. Si vede una specie di occhio di luce gigante da cui esce una figura demoniaca, per cui intuiamo che sarà fantasy. Tra gli sviluppatori figurano molti ex-Bethesda, che definiscono il loro studio, chiamato Something Wicked Games, come tripla A, ma per ora del progetto non si sa altro, nemmeno le piattaforma sulle quali girerà, né tantomeno l'anno di uscita.