Wyrdsong pare sia fortemente ridimensionato, con il team di ex-Bethesda e Obsidian ormai ridotto all'osso

Del gameplay vero e proprio non si è visto praticamente nulla, dunque è difficile definire in cosa il gioco potrebbe essere stato modificato con il passare del tempo, ma pare che la struttura sia stata resa più snella rispetto a quanto era stato inizialmente previsto.

Annunciato e presentato con un trailer alla Gamescom 2022 , Wyrdsong doveva essere un RPG decisamente promettente, considerando anche che proviene da alcuni veterani di questo genere che hanno lavorato in compagnie storiche come Bethesda e Obsidian , ovvero Jeff Gardiner (Fallout 76), Charles Staples e Will Shen, ma in seguito a vari problemi gestionali che hanno portato a pesanti licenziamenti in Something Wicked , anche il progetto è stato chiaramente ridimensionato.

Continuano i problemi per Something Wicked Games , il team fondato da ex-Bethesda e Obsidian che dopo i licenziamenti sembra ormai ridotto all'osso, tanto da portare a un ridimensionamento generale di Wyrdsong , il gioco in sviluppo da tempo e con un futuro un po' incerto a questo punto.

Non più open world

"Stavamo realizzando un grande gioco di ruolo a mondo aperto", ha detto Gardiner, in particolare. "Il modo in cui ho sappiamo farli, in base alla nostra esperienza, richiede molte persone per portare avanti progetti di questo tipo, il che significa anche molti soldi, che però non sono disponibili al momento nell'industria".

"Siamo ridotti all'osso e sto continuando a lavorare sodo per cercare di trovare ulteriori investimenti o offerte di pubblicazione per il gioco", ha inoltre spiegato Gardiner, "Spero di riuscirci prima o poi quest'anno, ma stiamo solo cercando di resistere per superare la tempesta, che molti pensavano sarebbe finita nel 2025 ma che al momento non sembra affatto una previsione realistica".

Wyrdsong doveva essere un RPG open world con caratteristiche fantasy e storiche, caratterizzato da alcuni elementi sovrannaturali, ma le dimensioni al momento sono in discussione e saranno state probabilmente ridotte. In ogni caso, il progetto non ha un futuro ben definito al momento, considerando l'incertezza economica generale.

Dopo un primo investimento da parte di NetEase, i fondi si sono esauriti in fretta e tra le varie uscite di scena dal team Something Wicked Games ci sono state anche quella del co-fondatore Staples e di Shen, quest'ultimo lead quest designer su Starfield, dunque personaggi di notevole importanza all'interno dello studio.