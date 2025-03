Amazon: i dispositivi Echo invieranno tutti i comandi vocali per Alexa al cloud

A partire dal 28 marzo 2025, gli utenti di Amazon Echo non potranno più scegliere di elaborare le richieste vocali localmente sui dispositivi, poiché tutte le registrazioni verranno inviate direttamente ai server dell'azienda. La decisione, comunicata via email agli utenti che avevano attivato l'opzione "Do Not Send Voice Recordings", è motivata dall'introduzione di Alexa+, la nuova versione dell'assistente vocale basata su intelligenza artificiale generativa.

Secondo Amazon, il cambio di strategia è necessario per garantire migliori capacità di elaborazione e nuove funzionalità AI. Tuttavia, la mossa solleva nuovamente preoccupazioni sulla privacy, in quanto le interazioni vocali verranno obbligatoriamente trasmesse e gestite nei data center dell'azienda.