Pesanti licenziamenti in Something Wicked, il team di Wyrdsong fondato da ex-Bethesda e Obsidian

Nonostante sia stato fondato meno di due anni fa, il team Something Wicked sta purtroppo già attraversando un momento difficilissimo, con pesanti licenziamenti effettuati al suo interno che avrebbero coinvolto "la maggior parte dell'organico" a quanto pare.

Le prime notizie su Something Wicked risalgono al 2022, quando il team ha annunciato con un primo trailer il gioco Wyrdsong, titolo molto interessante in quanto sembra essere una sorta di action RPG dall'ambientazione fantasy molto particolare, ma anche perché il pedigree degli sviluppatori è veramente impressionante.

I fondatori del team sono Jeff Gardiner, Charles Staples ed Ekram Rashid, tutti ex-Bethesda che hanno lavorato a giochi come The Elder Scrolls, Starfield e Fallout, con l'aggiunta anche di Will Shen, che ha avuto un ruolo fondamentale per Starfield, nella costruzione delle quest del gioco.