Teen Titans, il cosplay di Starfire da Missbrisolo in una video-trasformazione

Teen Titans fornisce l'ispirazione per il nuovo cosplay di Starfire da parte di Missbrisolo, che per l'occasione ci mostra in video la sua personale trasformazione da ragazza "standard" a super eroina extraterrestre.

Principessa del pianeta Tamaran, Starfire è nota in Italia anche come Stella Rubia, anche se il suo vero nome sarebbe Koriand'r, nella lingua del suo pianeta natale. Si tratta di uno dei personaggi principali di Teen Titans, nonché una delle super eroine più affascinanti della serie e dell'universo DC.

Oltre ad essere stata legata a Dick Grayson per un lungo periodo, seguendone le gesta nei panni di Robin e poi anche di Nightwing, Starfire è anche una combattente estremamente potente, essendo dotata di poteri sovrumani in termini di forza, resistenza, velocità e agilità. È praticamente semi-invulnerabile ed estremamente esperta nel combattimento, oltre d essere in grado di volare ed emettere raggi di energia.

Insomma, una vera e propria macchina da guerra, cosa che forse non si intuirebbe a prima vista vedendo il cosplay da parte di Missbrisolo. Tuttavia, il costume indossando dalla modella riprende abbastanza fedelmente la tuta attillata di Starfire, così come gli stivali che vengono opportunamente tenuti su da giarrettiere e la chioma rosso fuoco che rappresenta un elemento caratterizzante del personaggio.

