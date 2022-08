Dragon Ball, il cosplay di C18 di kaminari_cosplay è pieno di strappi e ferite

C18 è un personaggio molto amato della serie Dragon Ball. Le cosplayer prendono continuamente ispirazione da lei per cosplay e foto, come questo di kaminari_cosplay, che è pieno di ferite e strappi, ma non molla ed è pronta a tornare a combattere.

Come potete vedere, il cosplay è realizzato in modo rigorosissimo, ossia il costume è quasi identico a quello del personaggio originale. Aver scelto di rappresentare un momento così particolare rende l'immagine particolarmente dinamica e d'impatto, soprattuto grazie alle ferite messe in bella vista e alla cura per i dettagli.

Insomma, ci troviamo di fronte a un ottimo lavoro, che riesce a comunicare la giusta drammaticità, nonché la forza di C18, che sicuramente non si arrende per così poco. Da lodare anche la foto in sé, davvero ben fatta.

Pur non essendo un personaggio principale della serie, l'androide C18 ha colpito moltissimo la fantasia del pubblico e delle cosplayer, per il lato profondamente umano che mostra durante il lungo scontro con Cell. Del resto è anche protagonista di una delle storie d'amore più strane e riuscite dell'intera serie Dragon Ball.