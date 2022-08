Tchia: abbiamo provato una magica avventura tutta fisica ed esplorazione

Alla Gamescom abbiamo finalmente provato Tchia , ve lo ricordate? Fu uno dei progetti più interessanti tra quelli mostrati da Sony allo State of Play del settembre 2021: bello da vedere, bello da ascoltare, ma del gameplay da quel primo trailer non ci capimmo molto. Tchia sembrava essere un'avventura in terza persona (come effettivamente è) ma anche una di quelle esperienze indipendenti con tanti sentimenti, e ben poca struttura. Interessante, ma fino a un certo punto.

Quando saremo "dentro" un oggetto inanimato, potremo rotolare, saltare e lanciarci in una direzione precisa per effettuare quello che potremmo definire un vero e proprio attacco, probabilmente l'unico del gioco. Siamo anche diventati una gallina, e con un pulsante tirato fuori - sapete da dove - almeno cinque uova...

Tchia è il nome della protagonista , bambina che s'imbarca in un'avventura molto più grande di lei per salvare il padre, rapito dal malvagio Maevora, e la sua terra natale, minacciata da soldati fantoccio pronti ad attaccare a vista chiunque s'imbatta tra le loro grinfie. La particolarità di Tchia è un potere che le consente di prendere possesso di oggetti, animali e persone: attraverso una combinazione di comandi potremo quindi impossessarci di un uccello per scalare velocemente una montagna, di una torcia per appiccare un incendio nei campi dei soldati nemici che come fantocci sono anche altamente infiammabili, o persino di una sedia, rotolando e saltando verso qualunque obiettivo in quel momento avrete sott'occhio.

Sapete com'è: un gioco va provato per essere capito a fondo, ancora meglio se accanto a te hai il lead designer pronto a spiegarti ogni funzione, a raccontanti la visione e il perché dietro ogni scelta. Questo è quanto accaduto a noi con Tchia, gioco super promettente creato da un manipolo di nove persone , tutte o quasi provenienti da quel paradiso terrestre chiamato Nuova Caledonia. Proprio a questo lembo di terra che si solleva dalle acque dell'Oceano Pacifico sudoccidentale, non lontano da Australia e Fiji, è ispirato quel che vedremo nel gioco: il suo mondo, le sue musiche, le sue storie.

Un gioco pacifista

Tchia: l'esplorazione continua sott'acqua...

Ma da quel che abbiamo visto, di nemici veri e propri non sembrano essercene molti. I pericoli diretti sono rarefatti in Tchia, più che in Zelda Breath of The Wild, da cui il gioco di Awaceb prende chiaramente ispirazione. Non è soltanto una questione di stile grafico, le somiglianze con il capolavoro Nintendo sono ben altre: nell'uso della fisica per esempio, e nell'altissima interattività del mondo di gioco.

Possiamo arrampicarci su alberi e su ogni superficie che non sia troppo scivolosa, esattamente come l'ultimo Link, con un sistema di stamina che impedisce di esagerare; si possono esplorare i fondali marini, sorprendentemente dettagliati, e presto potremo sfruttare anche un piccolo paracadute per planare indisturbati a valle. Tanti poi i riferimenti a vista sulla mappa, luci lontane che scatenano la fantasia e la curiosità, rivoli di fumo nel cielo che sortiscono lo stesso effetto. Col risultato che vorresti andare ovunque e nello stesso momento.