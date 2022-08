High on Life: grande riscontro da parte del pubblico per i video della Gamescom 2022

I video di High on Life mostrati alla Gamescom 2022 hanno attirato una grande quantità di pubblico, facendo dei numeri davvero enormi. Pensate che solo su IGN hanno fatto 24 milioni di visualizzazioni, per 56 milioni di impressioni. Dei numeri notevolissimi, considerando che non stiamo parlando di un titolo circondato da hype smisurato.

Per confronto, Dune Awakening, il secondo gioco più visto su IGN, ha fatto soltanto 8,6 milioni di impressioni.

Da dire che High on Life non era un'esclusiva della Gamescom e nemmeno una prima mondiale, visto che era già stato presentato in passato. Evidentemente il pubblico deve essere stato attirato dal fatto che il gioco è stato scritto dagli autori della serie animata di Rick & Morty, ma ad aver contribuito potrebbe essere stato anche il passaparola, dovuto alle battute salaci di cui è pregno il gameplay. Comunque sia, nessuno si aspettava un risultato simile, anche perché in gran pochi lo inserivano tra i giochi più attesi.

High on Life è uno sparatutto in prima persona previsto per il 13 dicembre su PC e Xbox. Sarà disponibile dal lancio anche su Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati. Pregno di umorismo nero, stando a Mikey Spano, il creative director, è "Blade Runner fatto da Jim Henson" (Henson è l'autore dei Muppet, nonché il regista del film Labyrinth Ndr).