Star Wars: lo sparatutto in prima persona di Respawn utilizzerà l'Unreal Engine 5

Lo sparatutto in prima persona di Star Wars in sviluppo presso Respawn Entertainment utilizzerà l'Unreal Engine 5. A svelarlo è stata Melissa Janowicz, la Lead Combat AI Designer del team, in risposta a un utente Twitter che chiedeva quale tecnologia avrebbe mosso il gioco.

La Janowicz ha pubblicato un tweet con l'annuncio della ricerca di nuovi sviluppatori per il progetto. Le figure desiderate sono quelle del Narrative System Designer e del Senior Mission Designer. In risposta al messaggio, un utente ha chiesto numi sull'engine utilizzato. A quel punto la Janowicz ha tirato in ballo l'Unreal Engine 5.

In verità la scelta non sorprende, visto che Respawn ha sempre avuto un ottimo rapporto con il motore di Epic Games, tanto da preferirlo al Frostbite, proprietario di Electronic Arts, di cui è uno sviluppatore first party. L'adozione dell'Unreal Engine 5 per il team appare come un passo quasi naturale, che eviterà così rallentamenti dovuti al dover studiare una tecnologia completamente differente e con meno sviluppatori sul mercato.

Per il resto non si sa davvero niente dello sparatutto in prima persona di Star Wars cui sta lavorando Respawn. Probabilmente se ne riparlerà dopo il lancio di Star Wars Jedi: Survivor, che sembra essere quasi in dirittura di arrivo.