IO Interactive: Project 007 e Project Dragon dopo marzo 2025, ottimi ricavi grazie al Game Pass

IO Interactive ha pubblicato il apporto annuale sui suoi risultati finanziari, relativo all'anno fiscale 2021/22, conclusosi il 31 marzo 2022. Tra le informazioni apprese, spicca il periodo d'uscita di Project 007 e Project Dragon, i suoi due nuovi giochi in sviluppo: dopo marzo 2025. Notevole anche il fatto che l'accordo stretto con Microsoft per l'Xbox Game Pass abbia portato a grossi ricavi.

Questi ultimi hanno raggiunto quota 538 milioni di corone danesi (circa 72,34 milioni di euro), con una crescita del 7% anno su anno. Si tratta di un risultato ottimo, praticamente il doppio delle proiezioni dei dirigenti, e lo si è ottenuto soprattutto grazie al Game Pass.

La principale fonte di ricavi di IO Interactive è stato ancora una volta Hitman 3, pubblicato a gennaio 2021, che ha fatto bene anche quest'anno: "Il gioco è stato anche lanciato sul Game Pass di Microsoft, che ha aggiunto altri ricavi, incluso un bonus per le performance e il minimo garantito." Ciò significa che IO Interactive ha guadagnato sia dall'accordo di pubblicazione, sia dalle performance sul servizio. Comunque sia pare che anche i titoli di catalogo dello studio siano andati abbastanza bene.

"I ricavi dell'anno fiscale 2022 sono più alti delle aspettative dell'anno scorso, soprattutto grazie al lancio su Game Pass e alle vendite di Hitman 3 sulle altre piattaforme, anch'esse superiori alle aspettative."

Il periodo di uscita dei due giochi citati a inizio articolo arriva in fondo al resoconto, dove si parla di due anni di produzione senza lanci di nuovi giochi, che potrebbero far calare i ricavi. Quindi niente Project 007 e Project Dragon negli anni fiscali 24 e 25. Dato che il 26 non viene incluso, si suppone che almeno uno dei due giochi arrivi per allora.