Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la recensione dei primi 2 episodi del colossal di Amazon

La fine di quest'estate, perlomeno per gli amanti delle serie televisive, non poteva essere più entusiasmante. A distanza di poche settimane, infatti, due delle serie fantasy più amate e di successo degli ultimi decenni tornano sui piccoli schermi con delle produzioni che hanno molto in comune.

Sia House of the Dragon, la serie HBO che racconta le gesta dei Targaryen 200 anni prima di Game of Thrones, sia Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie Prime Video in arrivo il 2 settembre, sono due prequel, ovvero raccontano quello che è successo prima delle storie conosciute da tutti, parlano di donne forti in cerca di una certa emancipazione e, soprattutto, sono produzioni colossali, in grado di rivaleggiare coi più costosi film di Hollywood.

Se HBO ha speso 200 milioni di dollari per tornare a Westeros, la società di Jeff Besoz ha fatto persino meglio (o peggio, dipende dai punti di vista) superando i 700 milioni d'investimento. Pari a 5,1 milioni d'iscrizioni ad Amazon Prime, secondo una divertente semplificazione.

Milioni che, però, si vedono tutti, perlomeno da quanto abbiamo potuto vedere in anteprima per la recensione dei primi 2 episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Lo spettacolo messo in scena dagli showrunner J. D. Payne and Patrick McKay, infatti, è sicuramente all'altezza di quanto visto nell'amatissima trilogia di Peter Jackson, ma anche in quella di The Hobbit, sicuramente meno riuscita, ma sempre notevole sotto il profilo della produzione.