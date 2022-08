No Man's Sky, aperte le prenotazioni della versione Nintendo Switch, costa 49,99€

Nintendo ed Hello Games hanno aperto le prenotazioni della versione Nintendo Switch di No Man's Sky, che sulla piattaforma ibrida costerà 49,99€ e peserà 3,2GB. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer di gioco, che mostra in azione questa versione:

Il filmato ci ricorda anche che l'uscita di No Man's Sky su Nintendo Switch è prevista per il 7 ottobre 2022. Se vi interessa, andate sulla pagina eShop del gioco.

No Man's Sky è un titolo ispirato alle avventure e ai mondi più amati della fantascienza classica. Esplora un'intera galassia dove ti imbatterai in pianeti, forme di vita e pericoli sempre nuovi.

In No Man's Sky, ogni stella è la luce di un sole lontano, attorno al quale orbitano pianeti ricchi di vita che puoi visitare a piacimento. Vola dallo spazio profondo alle superfici dei pianeti, senza schermate di caricamento e senza limiti. In questo infinito universo generato in maniera procedurale scoprirai creature e luoghi che nessun altro giocatore ha mai visto, e che forse non vedrà mai. Parti per un viaggio epico

La galassia ha un cuore pulsante che ti incita a partire per un viaggio emozionante alla ricerca della vera natura del cosmo. Ma, quando dovrai affrontare creature ostili e pirati agguerriti, scoprirai che la morte ha un prezzo, e che la tua sopravvivenza dipenderà da come deciderai di migliorare la tua astronave, la tua arma e la tua tuta. Trova il tuo destino

Quale direzione prenderà il tuo viaggio? Dipende da te. Ti dedicherai al combattimento? Depreda i deboli delle loro ricchezze, oppure fai fuori i pirati per intascare le taglie su di loro. Nessuno potrà fermarti se potenzierai la tua astronave, rendendola sempre più veloce e letale.

Preferirai commerciare? Raccogli risorse preziose su mondi dimenticati e rivendile al prezzo più alto possibile. Investi in una stiva più capiente e le ricompense non ti deluderanno.

O forse ti darai all'esplorazione? Oltrepassa le frontiere conosciute e scopri luoghi e cose che nessun altro ha mai visto prima. Potenzia i tuoi motori per arrivare ancora più lontano e rinforza la tua tuta per sopravvivere in ambienti tossici che altrimenti ti ucciderebbero.

Condividi il tuo viaggio

La galassia è un'entità viva. Ci sono convogli commerciali che fanno la spola tra le stelle, fazioni che si disputano il territorio e pirati che perseguitano i più incauti, mentre la polizia osserva. Nella stessa galassia vivono più giocatori: condividi le tue scoperte con loro su una mappa che si estende per tutto lo spazio conosciuto. Forse, oltre ai risultati delle tue azioni, potrai vedere anche i loro...

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che No Man's Sky è già disponibile per PC, console Xbox e console PlayStation.