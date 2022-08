Cult of the Lamb ha più seguaci di Scientology su Twitter e se ne vanta pubblicamente

Cult of the Lamb ha superato i 100. 000 seguaci su Twitter, superando quelli di Scientology. L'account ufficiale del gioco ne ha approfittato per dichiararsi la setta religiosa più grande del mondo... almeno sul social cinguettante.

Naturalmente si tratta di un post scherzoso, che mira a prendere in giro la nota setta americana e a rimarcare il successo del gioco, che si è rivelato essere una delle sorprese del 2022. Ora l'obiettivo è quello di superare anche gli account di altre religioni, anche se per raggiungere i 5,2 milioni di seguaci di Papa Francesco, o gli 8,3 milioni di Apple di strada da fare ce n'è ancora tanta.

Intanto che aspettiamo, possiamo tornare a giocare e, magari, a rileggere la nostra recensione di Cult of the Lamb, in cui abbiamo scritto:

Complessivamente Cult of the Lamb ci è piaciuto molto, pur avendo trovato qualche criticità sul lato della rappresentazione, in particolare quella dei sistemi di gestione della setta. In un certo senso funziona tutto molto bene, ma avremmo gradito una maggiore profondità di certi sistemi, come quello di combattimento, e una maggiore elaborazione di altri, che rimangono estremamente in superficie proprio nel modo in cui caratterizzano il culto stesso. Comunque sia ci troviamo di fronte a un ottimo titolo, che tiene incollati allo schermo fino alla fine, e anche oltre.