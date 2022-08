The Legend of Zelda: Wind Waker e Twilight Princess per Switch, il reveal è vicino per Jeff Grubb

Stando a Jeff Grubb, Nintendo ha in programma di pubblicare dei porting di The Legend of Zelda: Wind Waker HD e Twilight Princess HD per Nintendo Switch entro la fine dell'anno, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare tra poche settimane in occasione di un nuovo Direct.

Nell'ultimo episodio del podcast Game Mess, il giornalista di Giant Bomb afferma che entrambi i giochi molto probabilmente verranno annunciati in occasione del tanto chiacchierato Nintendo Direct del prossimo mese, che a suo avviso si svolgerà durante la settimana che va dal 12 al 18 settembre, dunque prima del Tokyo Game Show 2022.

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Non è la prima volta che si parla di un possibile approdo di The Legend of Zelda: Wind Waker HD e Twilight Princess HD su Nintendo Switch. I primi rumor sono iniziati a circolare a luglio dello scorso anno, mentre a maggio lo stesso Grubb aveva affermato che entrambi i titoli verranno pubblicati entro la fine del 2022 in un unico pacchetto, rappresentando dunque un antipasto sostanzioso in attesa del sequel di Breath of the Wild, atteso per la primavera del 2023.

Come da consuetudine, raccomandiamo di prendere le informazioni condivise da Grubb per quello che sono, ovvero indiscrezioni senza conferma ufficiale. Per scoprire la verità non ci resta che attendere eventuali annunci da parte di Nintendo nelle prossime settimane.

