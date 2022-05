The Legend of Zelda: Wind Waker e Twilight Princess remaster su Nintendo Switch nel 2022?

Torna il rumor su The Legend of Zelda: Wind Waker e Twilight Princess per Nintendo Switch, con i possibili remaster dei due capitoli che vengono nuovamente menzionati come possibili arrivi nel corso del 2022 dal solito Jeff Grubb.

In uno dei suoi recenti interventi in podcast, il noto giornalista/insider riprende quello che è uno dei rumor più diffusi di questi tempi sostenendo che ci potrebbe essere la possibilità effettiva che The Legend of Zelda: Wind Waker e The Legend of Zelda: Twilight Princess siano effettivamente in arrivo quest'anno su Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD, un'immagine del remaster su Wii U

A variare leggermente la questione, secondo Jeff Grubb entrambi i titoli dovrebbero essere lanciati in un unico pacchetto onnicomprensivo, contenente cioè le riedizioni di entrambi i giochi.

Da notare che si tratta comunque di speculazioni, in quanto Grubb non cita alcuna fonte particolare per queste supposizioni: "Vogliono uno Zelda all'anno e stanno trattenendo questi. Perché non vogliano eventualmente farlo uscire quest'anno, preferendo aspettare Breath of the Wild 2, è una cosa che non capisco", ha detto Grubb. "Penso che questo gioco, sebbene fosse preso come uno scherzo anche nel video di Mega64, sia in arrivo a ottobre. Penso che possa uscire in ottobre e credo che avremo anche un Metroid Prime Remaster a novembre, con Advance Wars 1+2 dicembre".

Sono tutte supposizioni, dunque, ma è da tempo ormai che si parla di un possibile arrivo delle versioni rimasterizzate, o riedizioni di qualche tipo, di The Legend of Zelda: Wind Waker e Twilight Princess per Nintendo Switch e la cosa avrebbe un certo senso, considerando tutti i precedenti visti finora. Nel frattempo, sono emersi alcuni possibili dettagli su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.