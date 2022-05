The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: nuove informazioni e teorie grazie un doppiatore italiano

Il canale YouTube italiano Lega Hyrule ha pubblicato un video in cui vengono discusse nuove informazioni e presunte teorie su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sulla base delle dichiarazioni di Pietro Ubaldi, celebre doppiatore di film, telefilm e videogiochi, che nel primo capitolo aveva prestato la propria voce al personaggio di Daruk. Tenete presente che d'ora in poi troverete spoiler sulla trama del gioco, dunque vi sconsigliamo di guardare il video o continuare la lettura se ancora non avete finito il primo Breath of the Wild.

Come apprendiamo dal video, Emanuele di Lega Hyrule ha avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Pietro Ubaldi, che ha dichiarato di aver registrato delle battute per il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild la scorsa settimana. Il che di per sé conferma che il doppiaggio in lingua italiana è già in produzione, anche se è impossibile stabilire se siamo ancora gli inizi o a uno stato avanzato.

Dalle parole di Ubaldi apprendiamo che non solo presterà nuovamente la sua voce per Daruk, cosa che di per sé potrebbe risultare insolita per chi ha giocato il primo Breath of the Wild, ma anche un suo antenato. Purtroppo il doppiatore non ricorda il nome di questo personaggio, cosa per certi versi comprensibile dato che non è un'informazione fondamentale per il suo lavoro.

Di chi si tratta? Lega Hyrule suppone che l'antenato di Daruk in questione sia il campione che diecimila anni prima degli eventi di The Legend of Zelda Breath of the Wild cavalcò il Colosso Sacro Rudania. La teoria è che in The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 vivremo dunque la grande battaglia del passato, sotto forma di flashback o magari addirittura in prima persona.

Link infatti potrebbe prendere parte al conflitto viaggiando indietro nel tempo di 10.000 anni e diventando così l'eroe che ha sconfitto Ganon sia nel presente che nel passato. Una teoria affascinante tanto quanto azzardata, ma non impossibile, come abbiamo avuto modo di spiegarvi in un precedente Speciale.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sarà disponibile nel corso della primavera del 2023 in esclusiva per Nintendo Switch. Secondo un recente rumor, nel sequel potremo utilizzare la spada con precisione 1:1.