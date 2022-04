Zelda: Breath of the Wild 2 ci farà usare la spada con precisione 1:1, per un rumor

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 includerà un sistema di combattimento rinnovato, che consentirà di usare la spada con una precisione 1:1, rilasciando devastanti attacchi anche con una sola mano.

Il rumor arriva dal nuovo account della leaker Tiffany Treadmore, che deve aver sentito la cosa da un proprio, uh, cliente. Peraltro la camgirl qualche giorno fa ha parlato di un annuncio imminente per Nintendo Switch Pro.

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 "ci sarà un peculiare sistema di oscillazione della spada 1:1 che utilizzerà un nuovo sistema di angolazione 'stick sensitive'", ha scritto Tiffany nel suo ultimo post su Twitter.

"Ciò consentirà una gestione complessa dell'arma e la possibilità di eseguire attacchi speciali anche usando una sola mano", si legge ancora nel post. "Qualsiasi cosa significhi".

A questo punto la curiosità è davvero tanta. Cosa implicheranno queste novità per il nuovo capitolo della serie Nintendo? Il rumor verrà confermato? Staremo a vedere.