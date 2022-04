Sonic Origins classificato in Corea, data di uscita imminente per la collection?

Sonic Origins è stato classificato in Corea del Sud, e ciò potrebbe significare che manca ormai poco a un annuncio ufficiale con la data di uscita della collection SEGA.

Svelato con un trailer lo scorso maggio, Sonic Origins includerà quattro episodi classici della serie dedicata al porcospino blu, nella fattispecie Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles e Sonic CD.

Con Sonic 2 che si è imposto come il film tratto dai videogiochi di maggior successo di sempre al debutto, è chiaro che la casa giapponese non poteva pensare a un periodo migliore per aggiornarci sulla raccolta.

Peraltro i fan del personaggio sono anche in attesa di novità riguardo Sonic Frontiers, che saarà doppiato in italiano e dovrebbe fare il proprio debutto nel corso di quest'anno.