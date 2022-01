Sonic Frontiers sarà in italiano: confermato il doppiaggio per il nuovo gioco Sega

Sonic Frontiers sarà in italiano, in base a quanto riferito dallo stesso account ufficiale della serie Sonic the Hedgehog su Twitter, in un messaggio nel quale vengono segnalate le varie lingue supportate tra doppiaggio e sottotitoli.

Il nuovo capitolo della serie Sega sembra essere in una fase piuttosto avanzata di sviluppo, considerando che il lavoro sulla localizzazione sembra essere già stato effettuato o è comunque a buon punto, e si tratta anche di un lavoro decisamente esteso, considerando quante lingue siano supportate.



Per quanto riguarda il doppiaggio, così come i testi a schermo, è presente l'italiano oltre a inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo, mentre i sottotitoli spaziano anche su altre opzioni come cinese, coreano, polacco, russo e portoghese brasiliano, a dimostrazione di come Sega tenga particolarmente alla localizzazione in più lingue possibili per quello che dovrebbe essere un suo nuovo gioco di punta.

Per il resto, rimaniamo in attesa di una presentazione più estesa di Sonic Frontiers, visto che al momento il gioco è ancora piuttosto misterioso. Potete conoscerlo meglio leggendo lo speciale su tutto quello che sappiamo del nuovo gioco del Porcospino Blu, mentre di recente è emerso che era previsto per il 2021 ma è stato rimandato, altra cosa che fa pensare al fatto che lo sviluppo sia ormai a buon punto.