PlayStation Store: i giochi più scaricati di dicembre 2021, Among Us batte tutti

La classifica dei giochi più scaricati dal PlayStation Store a dicembre 2021 mostra un solo vincitore: Among Us, che è risultato essere primo sia su PS5, sia su PS4, in tutti i territori riportati (Stati Uniti, Canada ed Europa).

Giochi PS5 più scaricati dal PlayStation Store a dicembre 2021

Giochi PS4 più scaricati dal PlayStation Store a dicembre 2021

In seconda posizione troviamo FIFA 22 per l'Europa, sia per PS4, sia per PS5, mentre negli USA hanno preferito degli altri titoli: Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5 e Call of Duty: Vanguard su PS4. Da notare che Marvel's Spider-Man ha ripreso forza su entrambe le piattaforme, probabilmente grazie al lancio nelle sale del film Spider-Man: No Way Home, che ha riscosso un grandissimo successo.

Per il resto c'è poco di interessante da segnalare, a parte il debutto di Five Nights at Freddy's: Security Breach in quarta posizione (America del nord) e in ottava (Europa) su PS5.

Poco interessante anche la classifica dei giochi per il visore PlayStation VR, che vede sempre Beat Saber in testa in tutti i territori, seguito dal solito Job Simulator e dall'altrettanto solito SUPERHOT VR. In effetti nel corso del 2021 sono mancate delle nuove offerte di rilievo per il visore. Si spera che la magra finisca con l'arrivo di PlayStation VR2.

Giochi PSVR più scaricati dal PlayStation Store a dicembre 2021

Fortnite, infine, domina come al solito il settore free-to-play, con in coda Call of Duty: Warzone e Rocket League.

Giochi free-to-play più scaricati dal PlayStation Store a dicembre 2021

Insomma, dicembre 2021 è stato un mese senza grossi scossoni sul PlayStation Store, in attesa del nuovo, promettentissimo anno.