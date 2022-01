Leggende Pokémon: Arceus, un trailer dedicato alla regione di Hisui

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus per illustrare la regione di Hisui, in cui sarà ambientata l'avventura. Si tratta di un territorio molto vario, dominato da un grosso vulcano attivo nella parte centrale, come ben visibile dalla mappa presentata nel filmato.

Il giocatore si troverà quindi a esplorare una serie di biomi differenti, in cui i Pokémon girano liberi e felici, pronti a farsi catturare. Ad esempio nel video viene mostrata una spiaggia, cui fa da contrappunto un territorio innevato, quindi un paesaggio dai colori fortemente autunnali. Insomma, la varietà dovrebbe essere molta, così come le situazioni in cui il giocatore si troverà ad andare a caccia di Pokémon.

Il filmato illustra anche alcune delle meccaniche di gioco, come quella di cattura dei Pokémon o quella di raccolta dei materiali. Il tutto ha un unico obiettivo: compilare il primo Pokédex della storia.

Prima di lasciarvi a tanta bellezza, che trovate in testa alla notizia, vi ricordiamo che Leggende Pokémon: Arceus è un titolo esclusivo per Nintendo Switch di imminente pubblicazione: sarà infatti disponibile a partire dal 28 gennaio 2022, ossia tra poco più di due settimane.