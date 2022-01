Nintendo Switch: i servizi online potrebbero non funzionare causa lavori, ecco quando

Nintendo effettuerà una serie di interventi di manutenzione al proprio Network nei prossimi giorni, che potrebbero risultare nell'impossibilità di accedere ad alcuni servizi online di Nintendo Switch, limitatamente ad alcuni orari specifici che sono stati riferiti dalla compagnia.

Si tratta di tre diverse fasi di lavoro che vanno a intaccare quattro servizi online di Nintendo Switch, a orari e date differenti. La prima fase è prevista per l'11 gennaio, ovvero domani, dalle 3 alle 4 del mattino, e potrebbe influire sui servizi del Nintendo Network, ovvero inviti e comunicazioni con gli amici e altro.

La seconda fase è prevista il 13 gennaio dalle 5:30 alle 8 del mattino, e potrebbe intaccare i servizi di trasferimento dei dati di salvataggio e il trasferimento dei dati utente, dunque due funzionalità potrebbero venire interrotte in tali orari. La terza fase, infine, è prevista sempre il 13 gennaio ma dalle 7 alle 9 del mattino e riguarda altri servizi del Network sempre relativi alla gestione e al trasferimento dei dati.

Non è detto che i vari servizi non funzionino, ma è probabile che si registri un'interruzione di questi almeno negli orari segnalati da Nintendo, che comunque sono abbastanza comodi per gli utenti europei, visto che riguardano soprattutto la notte e il primo mattino. Per quanto riguarda Nintendo Switch, abbiamo visto che le vendite hanno raggiunto 101,88 milioni di unità, superando anche il successo di Wii.