Steam Deck: durata della batteria, tempi di caricamento e altro in nuove informazioni

Emergono nuove informazioni su Steam Deck in base a commenti da parte di sviluppatori che hanno già a che fare con il devkit della "console" portatile di Valve, in particolare per quanto riguarda durata della batteria, tempi di caricamento e una sorta di "quick resume" attualmente allo studio, oltre all'ergonomia.

Uno sviluppatore rimasto anonimo ha fornito alcune impressioni a Boiling Steam, riguardanti gli aspetti in questione del nuovo dispositivo da parte di Valve: in base a quanto emerso, la durata della batteria attualmente si attesta tra le 2 e le 5 ore di utilizzo, con valore che varia anche in maniera sensibile in base all'intensità di utilizzo dell'APU alla base dell'hardware.

Per il momento, sembra che la durata si aggiri comunque tra i due estremi di 2 e 5 ore, ma c'è comunque tempo per ulteriori ottimizzazioni e misurazioni successive.

Per quanto riguarda i tempi di caricamento da microSD, sembra che questi siano "indistinguibili da quelli richiesti da un SSD", sebbene non sia stata effettuata una misurazione precisa, al riguardo.

Piuttosto interessante anche l'eventuale possibilità di riprendere la partita in ogni momento, come una sorta di quick resume ma concentrato sul gioco che si sta utilizzando al momento: a quanto pare questa opzione è "in lavorazione", dunque non sembra sia al momento disponibile ma dovrebbe esserlo nella versione definitiva del software di sistema.

Allo sviluppatore è stato inoltre chiesto un confronto con Nintendo Switch, al quale ha risposto dal punto di vista dell'ergonomia: "È più comodo durante sessioni più lunghe, il posizionamento dei tasti è buono. Il fatto di essere più ampio di Switch aiuta la distribuzione del peso e la sensazione di equilibrio", ha riferito lo sviluppatore anonimo. Nei giorni scorsi è emerso che Steam Deck è compatibile con 80 dei 100 giochi top di Steam e che Valve non crede ci saranno altri ritardi.