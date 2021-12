Steam Deck è già compatibile con 80 dei 100 giochi top di Steam

Steam Deck, l'ibrido tra una console portatile e un PC prodotto da Valve, attualmente è già compatibile con 80 dei 100 giochi top di Steam, ossia quelli più popolari, come svelato da una nuova analisi del sito ProtonDB, i cui utenti sono proprio specializzati nel testare la compatibilità dei giochi Linux.

Come hanno fatto a capirlo? Steam Deck non è ancora disponibile, ma utilizza Proton, un layer di compatibilità che consente di lanciare videogiochi nativi per Windows su sistemi operativi basati su Linux, usato da SteamOS. Quindi non è difficile capire quali giochi gireranno sul nuovo hardware e quali no. Ad esempio Proton non è compatibile con molti sistemi anti-cheat e rende impossibile avviare titoli molto famosi come PUBG, Destiny 2, Apex Legends e il multiplayer di Halo Infinite.

Per sapere se il lancio di Steam Deck andrà liscio e gli utenti saranno soddisfatti, non ci rimane che attendere il prossimo anno, quando sarà disponibile. Valve ha dovuto posticipare il lancio per via della difficoltà di reperimento di alcuni componenti elettronici, a causa della crisi dei microconduttori, ma pare ormai aver risolto, o quantomeno tamponato il problema. Quindi aspettiamo di vedere spediti i primi esemplari di Steam Deck a febbraio 2022.