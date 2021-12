Sneaker Series X: Adidas e Xbox svelano il terzo paio di scarpe a tema con la console

Adidas e Microsoft, quest'anno, hanno collaborato per la creazione di tre paia di scarpe per commemorare il 20° anniversario di Xbox. Ora, le compagnie hanno svelato l'ultimo paio di sneaker, note come Forum Tech Boost Series X, in vendita a 140 euro in Italia.

Il design e i colori hanno lo scopo di rendere le sneaker Adidas simili alla nuova console di Microsoft, Xbox Series X. Le scarpe sono nere e verdi, con il logo sferico di Xbox sul fianco. All'interno, la scarpa è verde e presenta il logo del 20° anniversario di Xbox. La suola, invece, è traslucida: secondo la compagnia di Redmond, è un riferimento al controller traslucido di Xbox, pubblicato sempre in occasione dell'anniversario.

Le scarpe sono disponibili all'acquisto sul sito ufficiale di Adidas, a questo indirizzo. Le misure vanno dal 38 al 49.

Forum Tech Boost Series X

La descrizione ufficiale recita: "Un forum è un luogo di incontro, scambio e discussione. La stessa spinta espressiva è alla base delle adidas Forum, e per celebrare il ventesimo anniversario di Xbox, non potevamo scegliere una silhouette migliore per festeggiare con un po' di chiasso. Non importa dove ti trovi, perché la rete di gamer connette persone vicine e lontane, in qualsiasi parte del mondo. E se questa non è una cosa da festeggiare, dicci tu cos'altro lo è. Allaccia questo modello, mettiti comodo e divertiti."

Ecco infine le specifiche delle Forum Tech Boost Series X: