Lo scrittore de La Ruota del Tempo sta lavorando su un videogioco da anni, annuncio "quest'anno"

L'attuale scrittore de La Ruota del Tempo ha annunciato di star lavorando da tempo a un videogioco e l'annuncio dovrebbe avvenire "quest'anno". Ecco quanto sappiamo in merito.

Tramite il proprio blog, Sanderson ha scritto: "Sto lavorando a un videogioco da diversi anni, e sospetto che sarà annunciato quest'anno. Quindi, via alle speculazioni! (Nota: non è legato a una delle mie proprietà, ma qualcosa di nuovo che ho costruito con il team. È una compagnia di sviluppo videoludico di cui molti di voi avranno sentito parlare, ma probabilmente non è quella a cui state pensando ora. E nemmeno quell'altra)."

Un personaggio de La Ruota del Tempo che cavalca

Quel che sappiamo, quindi, è che si tratta di un'IP originale. Non è un titolo basato su La Ruota del Tempo. Purtroppo non sappiamo nient'altro. L'annuncio dovrebbe avvenire "quest'anno": se dobbiamo intendere letteralmente le parole di Sanderson, significa che avverrà entro una decina di giorni. È però possibile che il riferimento fosse al 2022, quindi in tal caso ci potrebbe volere del tempo.

Ricordiamo che Brandon Sanderson ha preso il posto dell'originale autore de La Ruota del Tempo - Robert Jordan (nome d'arte di James Oliver Rigney) - nel 2007, quando quest'ultimo è morto. La Ruota del Tempo è recentemente divenuta una serie TV.