Epic Games Store: gioco gratis PC del 22 dicembre 2021 svelato in anticipo, di nuovo

Ancora una volta, il noto leaker billbil-kun ha svelato in anticipo il gioco gratis PC dell'Epic Games Store di oggi, ovvero del 22 dicembre 2021. Il videogame che avremo modo di reclamare tra poche ore è Mutant Year Zero: Road to Eden.

Mutant Year Zero: Road to Eden è un gioco d'avventura strategico che combina il combattimento a turni di XCOM con una trama elaborata, esplorazione, stealth e strategia. Nel gioco prendiamo il controllo di una squadra di Mutanti che governa una Terra post-umana. Gli umani sono infatti spariti. A rovistare tra i resti della civiltà sono i Mutanti, umanoidi deformati che somigliano ad animali, alla ricerca di salvezza o soltanto qualcosa da mangiare.

Una schermata di gioco di Mutant Year Zero: Road to Eden

billbil-kun ha annunciato con un giorno di anticipo ogni gioco dell'Epic Games Store in arrivo in regalo per questo periodo natalizio. Possiamo quindi affermare che sia estremamente affidabile, anche se come sempre esiste una remota possibilità che compia un errore o che Epic Games decida di cambiare il gioco all'ultimo momento (cosa avvenuta in passato, anche se in poche occasioni). billbil-kun afferma che Mutan Year Zero: Road to Eden inizialmente era stato scelto come gioco del 29 dicembre, ma Epic ha deciso di invertirlo con quello odierno. Non sappiamo quale sia il gioco scambiato.

