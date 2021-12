Xbox: il video "20 Years of Play" è un commovente viaggio nei ricordi

In occasione del ventennale del franchise Xbox, Microsoft ha pubblicato un nuovo video celebrativo, chiamato "20 Years of Play", che si presenta come un commovente viaggio nei ricordi di una famiglia legati alle sue console.

Il filmato inizia con l'accensione di una prima Xbox, con cui una coppia gioca insieme ad Halo: Combat Evolved. Lei nel frattempo ricorda come giocare insieme abbia rafforzato il loro rapporto. Quindi si passa a Xbox 360 e alle maratone con gli amici. Quindi arriva il primo figlio, che il padre introduce alle magie di Minecraft su di un piccolo laptop, inizialmente solo da spettatore. Quindi è la volta di Xbox One X. Il bimbo è cresciuto e ora non si limita a guardare, ma gioca direttamente con un Forza Horizon. Infine è la volta di Xbox Series S (non series X, da notare). La coppia gioca in cooperativa ad Halo Infinite, quindi arriva il figlio che sta invece giocando in cloud a Sea of Thieves su di uno smartphone collegato a un Razer Kishi.

Insomma, l'evoluzione completa dell'industria videoludica e delle sue possibilità compressa in un solo video.